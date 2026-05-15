Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: в Рязані гриміли потужні вибухи (фото та відео)

Місто затягнув чорний дим

У ніч на 15 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у Росії. Там почалася пожежа.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, місцеві мешканці заявили про велику кількість вибухів, які почалися близько 2 години ночі. Невдовзі очевидці повідомили про удар по НПЗ. OSINT-аналітик ASTRA підтвердив, що завод опинився під ударом.

Так виглядає Рязань на ранок. Фото: t.me/vanek_nikolaev

Місце атаки. Фото: ASTRA

Що відомо про Рязанський нафтопереробний завод (РНПЗ)

Підприємство входить до структури ПАТ "Роснефть" та є одним з найбільших НПЗ в Росії. Потужність заводу складає близько 17 млн. тонн нафти на рік. Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину. Підприємство є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів.

Пожежу видно здалеку. Фото: ASTRA

Російська ППО пошкодила житлові будинки у Рязані

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку, він заявив, що "уламки БПЛА" нібито "впали на територію одного із промислових підприємств". За його даними, в Рязані також пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки, Малков стверджує, що загинуло троє росіян і 12 постраждали.

Проте найбільш ймовірно, що у будинки пошкоджено ракетами російської ППО. В мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки.

Будинок, що пошкоджено ракетою ППО РФ. Фото: Exilenova+

Там виникла пожежа. Фото: Exilenova+

Як повідомляв "Телеграф", зранку 15 травня росіяни знову атакували Київ. По ворожих дронах в Оболонському районі працювали сили ППО.