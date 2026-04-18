В Росії палають одразу два НПЗ: окупантів попередили, що це "тільки початок" (відео)

Обидва НПЗ віддалені від України на близько 900 км

У суботу, 18 квітня, дрони атакували одразу два нафтопереробних заводи в Росії — у містах Новокуйбишевськ та Сизрань Самарської області. Волонтер та блогер Сергій Стерненко попередив окупантів, що ці атаки — лише початок.

"Росіяни, ці атаки на вашу недокраїну це тільки початок. 2026 рік стане рекордним за кількістю успішних ударів по Росії та обʼєктах загарбників на тимчасово окупованих територіях. І так, Урал – не межа українських спроможностей", — написав Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Атака на НПЗ у Новокуйбишевську — що відомо

Новокуйбишевськ розташований неподалік Самари, за понад 900 км від кордону з Україною. Вибухи у місті пролунали близько 4:30, очевидці нарахували щонайменше 6–8 гучних звуків. Після вибухів виникло займання на місцевому НПЗ, повідомляє Exilenova+.

Дим після атаки

Дим затягнув місто

Нафтопереробний завод у Новокуйбишевську є одним із найбільших у Поволжі. Він входить до структури "Роснєфті" та переробляє до 9 млн тонн нафти на рік.

Атака на НПЗ у Сизрані — що відомо

Дрони також вдарили по Сизранському НПЗ у тій же Самарській області. Після атаки на підприємстві виникла пожежа та сильне задимлення.

Пожежа після "візиту" дронів

Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,9 млн тонн нафти щороку та залучений до забезпечення потреб армії Росії. Відстань від Сизрані до кордону України також приблизно 900 км.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 18 квітня дрони також атакували окупований Крим, там пролунала серія вибухів. Є прильоти у Севастополі у порту та на нафтобазі.