Окупований Крим відвідали дрони. Після серії вибухів палає у порту та на нафтобазі (фото і відео)

Окупанти намагалися збити безпілотники над житловими будинками

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 18 квітня пролунала серія вибухів. За попередніми даними, є прильоти у Севастополі.

Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", російська ПВО збивала цілі просто над будинками. На проспект Перемоги в Севастополі падали уламки.

Як розповіли місцеві жителі, приблизно о 01:40 був проліт БПЛА над районом вул. Горпіщенко. "Панцир" намагався збити дрон гарматами, не влучив, безпілотник полетів далі. За попередніми даними, є два прильотипо колишньому штабу ВМСУ (Військово-морські сили Збройних сил України) у Севастополі. "Панцир-С1" — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) ближньої дії, призначений для захисту військових та цивільних об'єктів.

За даними російських каналів, в районі ЖК "Доброгород", що розташований неподалік, виникла пожежа. За словами місцевого жителя, заграва пожежі, яка була видна з проспекту Острякова в Севастополі, приблизно збігається з розташуванням штабу ВМСУ.

"Горить нафтобаза на мисі Манганарі між Козачою та Камишевою бухтами, повідомляє підписник", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у порту Севастополя після атаки дронів

Займання видно здалеку

За даними Telegram-каналу Exilenova+ у Севастополі після атаки виникла пожежа у порту. Там горить резервуар.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч проти 5 квітня у російському місті Кстово Нижньогородської області пролунали вибухи після атаки безпілотників. В результаті на території нафтопереробного заводу "Лукойл" сталася масштабна пожежа.