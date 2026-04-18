Оккупированный Крым посетили дроны. После серии взрывов пылает в порту и на нефтебазе (фото и видео)

Оккупанты пытались сбивать беспилотники над жилыми домами

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 18 апреля прогремела серия взрывов. По предварительным данным есть прилеты в Севастополе.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", российская ПВО сбивала цели прямо над домами. На проспект Победы в Севастополе падали обломки.

Как рассказали местные жители, около 01:40 был пролет БПЛА над районом ул. Горпищенко. "Панцирь" пытался сбить дрон пушками, не попал, беспилотник полетел дальше. По предварительным данным, есть два прилета по бывшему штабу ВМСУ (Военно-морские силы Вооруженных сил Украины) в Севастополе. "Панцирь-С1" — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ОДРГК) ближнего действия, предназначенный для защиты военных и гражданских объектов.

По данным российских каналов, в районе ЖК "Доброгород", расположенном неподалеку, возник пожар. По словам местного жителя, зарево пожара, которое было видно с проспекта Острякова в Севастополе, примерно совпадает с расположением штаба ВМСУ.

"Горит нефтебаза на мысе Манганари между Казачьей и Камышевой бухтами, сообщает подписчик", — сказано в сообщении.

Пожар в порту Севастополя после атаки дронов

Возгорание видно издалека

По данным Telegram-канала Exilenova+ в Севастополе после атаки возник пожар в порту. Там горит резервуар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 5 апреля в российском городе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы после атаки беспилотников. В результате на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл" произошел масштабный пожар.