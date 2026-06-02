"Чтобы было больше жертв": Филатов указал на важный момент с обстрелом Днепра

Число жертв может возрасти, продолжаются поиски и ликвидация последствий атаки

Россияне использовали при атаке на Днепр кассетные боеприпасы. Обстрел в ночь на 2 июня унес жизни по меньшей мере одиннадцати человек, еще несколько не выходят на связь.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что россияне намеренно избивают кассетными боеприпасами, "чтобы было больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб". Он разместил фото изуродованного асфальтного покрытия, на котором отчетливо видны многочисленные следы.

Следы на асфальте после обстрела Днепра/ Фото: Борис Филатов

Филатов также сообщил, что разрушены полностью семь домов, повреждены пятьдесят, выбито более 2100 окон. "Почти половина пострадавших остаются в городских больницах. У людей в основном переломы, осколочные ранения, резаные раны", — отмечает городской голова Днепра. В целом количество пострадавших оценивается в 37, в больницах – 22 из них. В Днепропетровской ОВА сообщили, что количество погибших возросло до 11.

Последствия удара по Днепру/ Фото: Максим Яценко, "Телеграф"

Пострадали также несколько учебных заведений и общественный транспорт. В ГСЧС также сообщили, что после первого удара по Днепру россияне нанесли еще один — по приехавшим на помощь спасателям. Среди погибших — сотрудник ГСЧС.

Разрушенные здания и изуродованные автомобили/ Фото: Максим Яценко, "Телеграф"

Разрушенный дом в Днепре/ Фото: Максим Яценко, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия в ночь на 2 июня массированно атаковала и другие города, в частности, Киев и Харьков. В столице известно о по меньшей мере пятерых погибших.