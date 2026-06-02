Десятки погибших и пострадавших: все о последствиях атаки на Киев (репортаж Яна Доброносова)

Под ударами находились семь районов Киева

В ночь на вторник, 2 июня, Россия атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. В Киеве есть погибшие и пострадавшие, а также значительные разрушения.

Обновлено 6:57 Число пострадавших возросло до 58 человек, — Кличко. Из них 40 медики госпитализировали, в том числе двоих детей.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по состоянию на 6:25 известно о четырех погибших. По информации медиков, в результате массированной атаки врага в столице также пострадал 51 человек, в том числе трое детей.

Сначала россияне запустили на столицу беспилотники, затем ударили баллистикой и пытались атаковать крылатыми ракетами. Последствия зафиксированы в Подольском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах. После ударов баллистики в Подольском, Оболонском и Святошинском районах возникли перебои со светом.

Подольский район

Виталий Кличко сообщил, что предварительно, в результате повторного попадания ракеты в 9-этажный жилой дом произошел частичный обвал конструкций. Также, по предварительной информации, на крышу другого 9-этажного жилого дома упали обломки, возникло возгорание на крыше и повреждено остекление окон.

Еще в Подольском районе в результате падения обломков предположительно БПЛА, пожар на территории нежилой застройки. С распространением на территорию других нежилых построек. На открытой территории одного из коммунальных предприятий обломки повредили несколько автомобилей и складское помещение.

На Подоле горел автосалон.

Шевченковский район

В результате падения обломков возник пожар в нежилом 3-этажном здании, а также незначительное повреждение фасада и крыши 9-этажного жилого дома. Еще в результате попадания обломков в 24-этажный жилой дом произошел пожар на уровне 4-5 этажей. Падение обломков также привело к пожару еще в двух нежилых помещениях.

Святошинский район

Из-за попадания обломков возникло возгорание на уровне 1-го этажа в 5-этажном жилом доме. Также произошел пожар на территории нежилой застройки.

Оболонский район

Падение обломков зафиксировали на открытых территориях — оба возле детских садов. Также возникло возгорание на территории незавершенного строительства.

Голосеевский район

В Голосеевском районе произошло разрушение 2-го и 3-го этажей поликлиники. На открытой территории в результате падения обломков пылали несколько автомобилей. Также падения обломков были зафиксированы на открытых территориях.

Дарницкий район

В Дарницком районе в результате падения, вероятно, обломков БПЛА, возникло возгорание на территории АЗС.

Соломенский район

Обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, а также произошло возгорание в 24-этажном доме на уровне 7-8 этажей. В результате падения обломков, возникло возгорание здания на территории нежилой застройки. По предварительной информации, пожары в результате падения обломков зафиксированы в 2 частных домах.