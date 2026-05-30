Разрушен вокзал и не только. Почему Россия регулярно атакует Шостку (фото)
Повреждения получили школа, детский сад и еще несколько зданий
Российская армия в ночь на 30 мая уничтожила вокзал в Шостке. В сети уже показали, как сейчас выглядит здание и город после обстрела.
Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, вокзал атаковали десятки "шахедов". Обошлось без пострадавших.
"Ночью российские войска прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе уничтожили здание вокзала в Шостке и повредили инфраструктуру железнодорожной станции", — говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" добавили, что в результате атаки пострадавших нет, пассажиры и работники станции находились в укрытиях. Известно, что 30 мая ряд пригородных поездов в направлении Шостки будет курсировать из Конотопа до станции Терещенска и обратно.
Как написал мэр Николай Нога, есть повреждения школы, колледжа, детского сада. Пострадали несколько автомобилей.
Почему Россия атакует Шостку
Шостка – город в Украине, административный центр Шосткинского городского общества и Шосткинского района Сумской области. В этом населенном пункте есть немало предприятий и заводов, а также железнодорожное сообщение и пересечение важных автомагистралей.
Среди основных, действующих предприятий Шостки можно выделить: "Шосткинский реактивный завод", "Лакталис Сумы" Шосткинский молокозавод, завод производства активных фармацевтических ингредиентов, КЗ "Импульс", химический завод и т.д.
Достоверно, почему именно Россия бьет по Шостке трудно сказать, но этот город имеет большое культурное наследие и имел свой исторический вклад в становление Украины. Также следует понимать, что России легче достреливать до небольших городов Сумщины и благодаря небольшому расстоянию (свыше 43 км до границы), и учитывая особенности работы ПВО.
