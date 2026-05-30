Разрушен вокзал и не только. Почему Россия регулярно атакует Шостку (фото)

Повреждения получили школа, детский сад и еще несколько зданий

Российская армия в ночь на 30 мая уничтожила вокзал в Шостке. В сети уже показали, как сейчас выглядит здание и город после обстрела.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, вокзал атаковали десятки "шахедов". Обошлось без пострадавших.

"Ночью российские войска прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе уничтожили здание вокзала в Шостке и повредили инфраструктуру железнодорожной станции", — говорится в сообщении.

Вокзал Шостки после атаки

В "Укрзализныце" добавили, что в результате атаки пострадавших нет, пассажиры и работники станции находились в укрытиях. Известно, что 30 мая ряд пригородных поездов в направлении Шостки будет курсировать из Конотопа до станции Терещенска и обратно.

Как написал мэр Николай Нога, есть повреждения школы, колледжа, детского сада. Пострадали несколько автомобилей.

Вокзал Шостки до атаки

Шостка после атаки 30 мая

Поврежденный автомобиль после атаки

Из зданий вылетели окна и не только

Разрушенный дом в Шостке

Почему Россия атакует Шостку

Шостка – город в Украине, административный центр Шосткинского городского общества и Шосткинского района Сумской области. В этом населенном пункте есть немало предприятий и заводов, а также железнодорожное сообщение и пересечение важных автомагистралей.

Среди основных, действующих предприятий Шостки можно выделить: "Шосткинский реактивный завод", "Лакталис Сумы" Шосткинский молокозавод, завод производства активных фармацевтических ингредиентов, КЗ "Импульс", химический завод и т.д.

Шостка на карте

Достоверно, почему именно Россия бьет по Шостке трудно сказать, но этот город имеет большое культурное наследие и имел свой исторический вклад в становление Украины. Также следует понимать, что России легче достреливать до небольших городов Сумщины и благодаря небольшому расстоянию (свыше 43 км до границы), и учитывая особенности работы ПВО.

