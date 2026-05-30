Зруйновано вокзал та не тільки. Чому Росія регулярно атакує Шостку (фото)

Пошкоджень зазнали школа, дитячий садочок та ще кілька будівель

Російська армія в ніч на 30 травня знищила вокзал у Шостці. В мережі вже показали, як тепер виглядає будівля та місто після обстрілу.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, вокзал атакували десятки "шахедів". Обійшлось без постраждалих.

"Вночі російські війська прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе знищили будівлю вокзалу в Шостці та пошкодили інфраструктуру залізничної станції", — йдеться у повідомленні.

Вокзал Шостки після атаки

В "Укрзалізниці" додали, що внаслідок атаки постраждалих немає, пасажири та працівники станції перебували в укриттях. Відомо, що 30 травня низка приміських поїздів у напрямку Шостки курсуватиме з Конотопа до станції Терещенська та зворотно.

Як написав міський голова Микола Нога, є пошкодження школи, коледжу, дитячого садка. Постраждало кілька авто.

Вокзал Шостки до атаки

Шостка після атаки 30 травня

Пошкоджене авто після атаки

З будівель повилітали вікна та не тільки

Зруйнований будинок у Шостці

Чому Росія атакує Шостку

Шостка — місто в Україні, адміністративний центр Шосткинської міської громади та Шосткинського району Сумської області. У цьому населеному пункті є чимало підприємств та заводів, а також залізничне сполучення та перетин важливих автомагістралей.

Серед основних, діючих підприємств Шостки можна виділити: "Шосткинський завод реактивів", "Лакталис Суми" Шосткинський молокозавод, завод виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів, КЗ "Імпульс", хімічний завод тощо.

Шостка на карті

Достеменно, чому саме Росія б'є по Шостці важко сказати, але це місто має велику культурну спадщину та мало свій історичний вклад у становленні України. Також слід розуміти, що Росії легше дострілювати до невеликих міст Сумщини і завдяки невеликій відстані (понад 43 км до кордону), і враховуючи особливості роботи ППО.

