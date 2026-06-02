Десятки загиблих і постраждалих: все про наслідки атаки на Київ (репортаж Яна Доброносова)

Під ударами були сім районів Києва

В ніч на вівторок, 2 червня Росія атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами та дронами. У Києві є загиблі та постраждалі, а також значні руйнування.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, станом на 6:25 відомо про чотирьох загиблих. За інформацією медиків, внаслідок масованої атаки ворога в столиці також постраждала 51 людина, зокрема троє дітей.

Спочатку росіяни запустили на столицю безпілотники, потім вдарили балістикою та намагались атакувати крилатими ракетами. Наслідки зафіксовані у Подільському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах. Після ударів балістикою у Подільському, Оболонському та Святошинському районах виникли перебої зі світлом.

Дим над Києвом. Фото: Ян Доброносов

Одна з пожеж. Фото: Ян Доброносов

Місто накрив дим. Фото: Ян Доброносов

Одна з пожеж. Фото: Ян Доброносов

Наслідки ворожої атаки. Фото: Ян Доброносов

Виникло сильне задимлення. Фото: Ян Доброносов

Подільський район

Віталій Кличко повідомив, що попередньо, внаслідок повторного влучання ракети в 9-поверховий житловий будинок стався частковий обвал конструкцій. Також, за попередньою інформацією, на дах іншого 9-поверхового житлового будинку впали уламки, виникло загоряння на даху та пошкоджене скління вікон.

Ще у Подільському районі внаслідок падіння уламків ймовірно БпЛА, пожежа на території нежитлової забудови. Із розповсюдженням на територію інших нежитлових будівель. На відкритій території одного із комунальних підприємств уламки пошкодили кілька автомобілів та складське приміщення.

На Подолі горів автосалон.

Шевченківський район

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловій 3-поверховій будівлі, а також незначне ушкодження фасаду та даху 9-поверхового житлового будинку. Ще внаслідок влучання уламків в 24-поверховий житловий будинок сталася пожежа на рівні 4-5 поверхів. Падіння уламків також спричинило пожежу ще у двох нежитлових приміщеннях.

Святошинський район

Через влучання уламків виникло загоряння на рівні 1-го поверху в 5-поверховому житловому будинку. Також сталася пожежа на території нежитлової забудови.

Оболонський район

Падіння уламків зафіксували на відкритих територіях — обидва біля дитячих садочків. Також виникло займання на території незавершеного будівництва.

Голосіївський район

У Голосіївському районі сталось руйнування 2-го та 3-го поверхів поліклініки. На відкритій території, внаслідок падіння уламків, палали кілька автівок. Також падіння уламків були зафіксовані на відкритих територіях.

Дарницький район

У Дарницькому районі внаслідок падіння, ймовірно, уламків БПЛА, виникло загоряння на території АЗС.

Солом'янський район

Уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, а також сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів. Внаслідок падіння уламків, виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови. За попередньою інформацією, пожежі внаслідок падіння уламків зафіксовані у 2 приватних будинках.