Укр

Удар "Цирконом" по Сумам: куда именно попала ракета

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
633
РФ ударила ракетой по Сумам
РФ ударила ракетой по Сумам. Фото Коллаж "Телеграф"

Россияне уже били "Цирконом" по этому городу

Около 7:07 в пятницу, 14 ноября в Сумах раздался мощный взрыв. По предварительным данным, враг мог атаковать областной центр баллистической ракетой "Циркон".

Что нужно знать:

  • После ночи масштабной атаки по Киеву, утром враг запустил баллистику на Сумы
  • В областном центре прогремел мощный взрыв, вероятно, РФ ударила ракетой "Циркон"
  • В последний раз россияне били "Цирконом" 21 августа и также по Сумам

Обновлено. И.о. сумского городского головы Артем Кобзарь проинформировал, что прилет произошел на окраине Сум. Ракета попала в дорожное покрытие. По предварительной информации, пострадавших или погибших нет. В результате взрыва поврежден участок дороги в направлении Старого Села, из-за чего временно ограничено движение транспорта.

Перед взрывом Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистики в Сумах. Мониторинги уточнили, что речь идет о ракете "Циркон". Жители города сообщили о взрыве.

Автор Telegram-канала "Николаевский Ванек" отметил, что в последний раз Россия применила "Циркон" 21 августа. Тогда удар также был нанесен по Сумам.

Что известно о ракете "Циркон"

Это новейшая маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета, которая считается секретным оружием России. "Циркон" предназначен для поражения кораблей, он является модернизированной версией П-800 "Оникс". Ракета оснащена новым типом двигателя – воздушно-ракетным, что позволяет ей маневрировать. Скорость изменяется на протяжении всего пути, а высота полета обманывает радары.

Чаще россияне запускают "Циркон" с территории оккупированного Крыма. В этом случае до Сум ракета долетает за 6,1 минуты.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 14 ноября Россия нанесла массированный удар по Киеву, применив беспилотники и крылатые ракеты. В основном враг бил по жилым домам — многоэтажкам и пятиэтажкам. Известно о погибшем человеке, еще 25 жителей столицы пострадали.

Теги:
#Сумы #Взрыв #Баллистическая ракета