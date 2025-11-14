Удар "Цирконом" по Сумам: куда именно попала ракета

Россияне уже били "Цирконом" по этому городу

Около 7:07 в пятницу, 14 ноября в Сумах раздался мощный взрыв. По предварительным данным, враг мог атаковать областной центр баллистической ракетой "Циркон".

Что нужно знать:

После ночи масштабной атаки по Киеву, утром враг запустил баллистику на Сумы

В областном центре прогремел мощный взрыв, вероятно, РФ ударила ракетой "Циркон"

В последний раз россияне били "Цирконом" 21 августа и также по Сумам

Обновлено. И.о. сумского городского головы Артем Кобзарь проинформировал, что прилет произошел на окраине Сум. Ракета попала в дорожное покрытие. По предварительной информации, пострадавших или погибших нет. В результате взрыва поврежден участок дороги в направлении Старого Села, из-за чего временно ограничено движение транспорта.

Перед взрывом Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистики в Сумах. Мониторинги уточнили, что речь идет о ракете "Циркон". Жители города сообщили о взрыве.

Автор Telegram-канала "Николаевский Ванек" отметил, что в последний раз Россия применила "Циркон" 21 августа. Тогда удар также был нанесен по Сумам.

Что известно о ракете "Циркон"

Это новейшая маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета, которая считается секретным оружием России. "Циркон" предназначен для поражения кораблей, он является модернизированной версией П-800 "Оникс". Ракета оснащена новым типом двигателя – воздушно-ракетным, что позволяет ей маневрировать. Скорость изменяется на протяжении всего пути, а высота полета обманывает радары.

Чаще россияне запускают "Циркон" с территории оккупированного Крыма. В этом случае до Сум ракета долетает за 6,1 минуты.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 14 ноября Россия нанесла массированный удар по Киеву, применив беспилотники и крылатые ракеты. В основном враг бил по жилым домам — многоэтажкам и пятиэтажкам. Известно о погибшем человеке, еще 25 жителей столицы пострадали.