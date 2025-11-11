Новая тактика на истощение? Россия массированно атаковала Одесчину дронами (фото и видео)

Критическая инфраструктура области работает на генераторах

Ночью и ранним утром во вторник, 11 ноября, Россия массированно атаковала Одесскую область беспилотниками. Пострадал один человек.

Что нужно знать:

Россияне устроили массированный дроновый обстрел юга Одесчины

Под удар попали энергообъекты и депо "Укрзализныци"

Один человек получил осколочные ранения

Как сообщает ГСЧС, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки там возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

Спасатели тушат пожар, возникший из-за вражеских ударов

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание

Пожар в результате удара врага

Спасатели оперативно прибыли на место

Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что ночью под массированной вражеской атакой дронами был юг Одесской области. Есть разрушения на энергетических и транспортных объектах. Критическая инфраструктура региона работает на генераторах.

Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Также повреждены депо "Укрзализныци" и административные здания, Олег Кипер

Чиновник уточнил, что у пострадавшего человека осколочные ранения. Медики оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Новая тактика врага

Следует отметить, что россияне уже третий день массированно запускают дроны в направлении Одесчины днем. Они летают низко и кружат над регионом. Некоторые, вероятно, с разведывательной аппаратурой. После этого ночью враг устраивает массированный обстрел.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 11 ноября беспилотники массированно атаковали Саратовскую область России. После взрывов произошел масштабный пожар на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе.