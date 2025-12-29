Встреча Зеленского и Трампа в Майами и обострение на Запорожье. Хронология войны — день 1405

29 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре понедельник, 29 декабря. Главной темой последних суток стали переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами, а также судьба Гуляйполя на Запорожском направлении — за него сейчас идут бои, и некоторые даже заявляли уже о якобы захвате города Россией.

Как проходит 1405-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В США закончилась встреча Трампа и Зеленского — она длилась около двух часов. Обо всех результатах рассказываем по этой ссылке.

Тем временем карты с фронта от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где сейчас идут бои за Гуляйполе в Запорожской области 29.12.2025

Карты DeepState боев за Купянск 29.12.2025

