Россияне запустили "Калибры" и атаковали Волынь. Хронология войны — день 1402

26 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 26 декабря. Россияне продолжают давить на фронте и, вероятно, готовятся к массированному обстрелу Украины, накапливая воздушные цели. Тем временем последствия предыдущих атак все еще ощутимы для украинцев, ведь в большинстве регионов действуют отключение света. В то же время, несмотря на первые ощутимые зимние морозы, ситуация может остаться стабильной.

Как проходит 1402-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с кораблей в море: ожидаем над Украиной в 00:10-00:20, если они не имитационные, — мониторы.

В ходе тревоги российские беспилотники атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Волынской области, сообщил начальник ОВА Иван Рудницкий. Пострадавших и погибших нет.

С ситуацией в Украине 25 декабря можно ознакомиться в этом материале: Россияне ударили КАБами по Запорожью и вывели ракетоносители в Черное море. Хронология войны — день 1401

О новостях и событиях 24 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Рекордная помощь от Германии и удар России по Харькову. Хронология войны — день 1400

О том, что происходило 23 декабря, читайте в трансляции:Россияне ударили по многоэтажке в Чернигове, а СБУ поразила морской самолет-разведчик РФ. Хронология войны — день 1399