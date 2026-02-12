Россияне давят на фронте и запускают табуны дронов. Хронология войны — день 1450

12 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 12 февраля. Ситуация на фронте остается напряженной. Больше всего россияне давят на Покровское и Гуляйпольское направления. За минувшие сутки произошло 113 боестолкновений. Тем временем уже на следующей неделе может состояться очередной раунд переговоров с Россией.

Как проходит 1450-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 февраля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной фиксируются вражеские дроны, летящие в нескольких направлениях.

