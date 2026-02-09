"Шахеды" продолжают атаки, а россиян эвакуируют из Белгорода. Хронология войны — день 1447

9 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре понедельник, 9 февраля. Ситуация в энергетике Украины остается тяжелой, многие украинцы больше 20 часов в день без света. На фронте увеличилось количество боевых столкновений — за минувшие сутки зафиксировали около 300 боев, большинство из которых произошло на Покровском направлении.

Как проходит 1447-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В нескольких областях Украины тревога из-за "Шахедов".

В российском Белгороде из-за огневого поражения объектов энергетики в сотнях многоквартирных домах сливают системы отопления, пункты обогрева переходят на круглосуточный режим, а детей школьного возраста, многодетные семьи и одиноких пенсионеров могут эвакуировать в другие регионы РФ.

Воздушные силы показали, как F-16 сбивает вражеский "Шахед" над Украиной:

