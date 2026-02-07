Атака табуна "Шахедов" и новые слухи о завершении войны. Хронология войны — день 1445

7 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 7 февраля. Накануне подняло шум заявление президента Украины Владимира Зеленского о неудовлетворительной работе ПВО в ряде регионов Украины. На фронте ситуация остается напряженной — в сутки произошло более 135 боевых столкновений, большинство из которых традиционно выпало на Покровское направление.

Как проходит 1445-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 февраля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины много групп "Шахедов", работает ПВО.

В реестре "Оберіг" 7 февраля с 00:00 до 01:00 продолжаются плановые технические работы, поэтому в настоящее время в приложении "Резерв+" временно нельзя получить услуги или обновить Резерв ID.

Делегации США и Украины обсудили возможность прекращения войны в марте 2026 года — Reuters со ссылкой на источники. Американские переговорщики призывают к скорейшему голосованию, прежде чем внимание Трампа перейдет на внутренние проблемы. Были обсуждены выборы и референдум в мае, однако территориальные вопросы, включая Донбасс и Запорожскую электростанцию, остаются нерешенными.

