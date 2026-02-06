Атака россиян на Запорожье и ракета FP-9, которая способна долететь до Москвы. Хронология войны — день 1444

6 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 6 февраля. По итогам второго раунда переговоров в Абу-Даби Украина приблизилась к перемирию. Тем временем на фронте количество боестолкновений за минувшие сутки возросло до 140. Россияне больше всего давят в Покровске и Гуляйполе.

Как проходит 1444-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 февраля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина разработала баллистическую ракету FP-9, способную поражать цели на расстоянии до Москвы и Санкт-Петербурга: завершение испытаний планируется уже в этом месяце, – DW

В настоящее время идет работа над ракетами FP-7 и FP-9.

FP-7 должно стать заменой ATACMS с дальностью полета до 300 км и меньшей боевой частью;

FP-9 – более мощная разработка с дальностью 800–850 км и боевой частью до 800 кг.

Проект реализует компания Fire Point, изготовитель "Фламинго".

В Запорожской области повреждены частные дома и 12 абонентов без света, — ОВА об атаке РФ.

В сети пишут, что Белгород якобы был атакован ракетами. Россияне жалуются, что в области начали выключать свет, тепло и воду.

