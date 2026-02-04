Подготовка к переговорам в Абу-Даби и отмена поездов в Харьковской области. Хронология войны — день 1442

4 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре среда, 4 февраля. На сегодня запланирован второй раунд переговоров между Украиной и Россией в Абу-Даби. Встречи делегаций предшествовал один из самых масштабных ударов по энергетике со стороны России. Тем временем и на фронте ситуация остается напряженной — за минувшие сутки произошло 137 боестолкновений.

Как проходит 1442-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 февраля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах Украина-РФ в Абу-Даби 4-5 февраля, — Белый дом. Тем временем росСМИ пишут, что самолет с российской переговорной делегацией уже приземлился в Абу-Даби.

Перемирие длилось с воскресенья по воскресенье, оно завершилось — и Путин нанес сильный удар. Он сдержал свое слово, — Трамп.

Временно отменяют часть пригородных поездов в Харьковской области, – Укрзализныця.

4-8 февраля не будут курсировать поезда №6403 Харьков-Изюм, №6430 Изюм-Харьков, №7001 Харьков-Лозовая;

5-9 февраля отменен поезд №6414 Лозовая-Харьков.

