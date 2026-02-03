Летели десятки ракет и сотни дронов, есть попадания в дома. Все о последствиях обстрела Украины

Россияне наносят массированный удар по энергетике

В ночь и рано утром во вторник, 3 февраля, Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применяя ударные дроны, ракеты и баллистическое вооружение. Взрывы раздавались в Харькове, Киеве, Сумах и Днепре, Виннице и других населенных пунктах. Работала ПВО, однако есть и попадания.

7:45 Атака 3 февраля стала самым массированным комбинированным ударом по территории Украины в этом году. По предварительным данным, враг запустил около 350-500 БпЛА и до 65 ракет разных типов. По состоянию на 7:45 в большинстве областей дали отбой воздушной тревоги.

Движение воздушных целей врага над Украиной 3.02.2026

7:15 По крылатым ракетам чисто. Доразведка, сообщают мониторинговые каналы.

6:50 Угроза баллистики для Киева. В воздухе фиксируются ракеты Х-22 и Х-101.

6:30 Ракеты Николаевской области движутся через Снегиревку северо-западным курсом. "Суспільне" сообщает о звуках взрывов в Виннице.

6:20 Ракета на границе Сумщины и Полтавщины, курс западный, — ПС.

По Харькову ночью враг ударил баллистическим оружием. По Киеву и Сумам – беспилотниками. В 5:27 Воздушные Силы Украины предупредили, что, вероятно, РФ осуществила пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Харьков

Мэр Харькова заявил, что россияне более трех часов целенаправленно наносят удары энергетической инфраструктуре города. Он назвал обстрел "беспрецедентной атакой на критическую инфраструктуру". Целью россиян, по словам Терехова, является задача максимальных разрушений энергетике города, чтобы оставить город без тепла в сильный мороз.

Придется принимать трудные решения. Одно из них вынужденное, но единственное возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, питающихся от одного из крупнейших ТЭЦ, – написал Терехов.

Сумы

В ходе массированной атаки враг нанес удар по Сумам. И.о мэра Сум Артем Кобзарь заявил, что в Заречном районе на разных улицах зафиксировано попадание в многоквартирные дома. Возникли возгорания, люди остались без тепла.

В результате первого попадания в седьмой этаж многоэтажки повреждены поставки тепловой энергии в доме, а также выбиты до 10 окон. Также зафиксировано попадание по четвертому этажу другого дома. В результате удара возникло возгорание, повреждены балкон и окна, — пишет Кобзарь.

Киев

Россия атаковала столицу дронами и ракетами. В городе раздалась серия мощных взрывов. Начальник КМВА Тимур Ткаченко проинформировал, что последствия атаки зафиксированы в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Известно о двух пострадавших. В Шевченковском районе столицы поврежден 22-этажный дом.