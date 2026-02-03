Летіли десятки ракет та сотні дронів, є влучання у будинки. Все про наслідки обстрілу України

Росіяни завдають масованого удару по енергетиці

В ніч та рано вранці у вівторок, 3 лютого, Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосовуючи ударні дрони та балістичне озброєння. Вибухи лунали у Харкові, Києві, Сумах та Дніпрі, Вінниці тощо. Працювала ППО, однак є й влучання.

7:45 Атака 3 лютого стала наймасованішим комбінованим ударом по території України у цьому році. За попередніми даними, ворог запустив близько 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів. Станом на 7:45 у більшості областей дали відбій повітряної тривоги.

Рух повітряних цілей ворога над Україною 3.02.2025

7:15 По крилатих ракетах чисто. Дорозвідка, повідомляють моніторингові канали.

6:50 Загроза балістики для Києва. У повітрі фіксуються ракети Х-22 та Х-101.

6:30 Ракети на Миколаївщині рухаються через Снігурівку північно-західним курсом. "Суспільне" повідомляє про звуки вибухів у Вінниці.

6:20 Ракета на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний, — ПС.

По Харкову ворог вдарив балістичною зброєю. По Києву та Сумах — безпілотниками. О 5:27 Повітряні Сили України попередили, що ймовірно РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Харків

Мер Харкова заявив, що росіяни понад три години цілеспрямовано завдають ударів енергетичній інфраструктурі міста. Він назвав обстріл "безпрецедентна атака на критичну інфраструктуру". Метою росіян, за словами Терехова, є завдання максимальних руйнувань енергетиці міста, щоб залишити місто без тепла в сильний мороз.

Доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них — вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ, — написав Терехов

Суми

В ході масованої атаки ворог завдав удару по Сумах. В.о мера Сум Артем Кобзар заявив, що в Зарічному районі на різних вулицях зафіксовано влучання в багатоквартирні будинки. Виникли займання, люди залишились без тепла.

Унаслідок першого влучання у сьомий поверх багатоповерхівки пошкоджено постачання теплової енергії в будинку, а також вибито до 10 вікон. Також зафіксовано влучання по четвертому поверху іншого будинку. Внаслідок удару виникло загоряння, пошкоджено балкон та вікна, — пише Кобзар

Київ

Росія атакувала столицю дронами та ракетами. В місті пролунала серія потужних вибухів. Начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що наслідки атаки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. Відомо про двох постраждалих. У Шевченківському районі столиці пошкоджено 22-поверховий будинок.