Російські Ту-95 атакують Україну. Що відомо про цей літак, чим небезпечні його ракети

Ракети з цих бомбардувальників долітають до України щонайменше за 30 хвилин

В ході масованого комбінованого удару по Україні вранці 23 грудня росіяни підняли в небо літаки стратегічної авіації ТУ-95. Вони здійснили пуски ракет Х-101/555, які ворог найчастіше використовує в ході масованих ракетних ударів.

Що треба знати:

Один Ту-95 може нести майже два десятки ракет

Ракети Х-555 та Х-101 долітають до України після пусків за час від 30 хвилин до півтори години

Найчастіше Ту-95 для ударів по Україні злітають з аеродромів "Дягилево" та "Енгельс"

Російський бомбардувальник Ту-95 — що про нього відомо

Ту-95 — це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, який в СРСР створювали як аналог американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 Peacemaker. Літак розробляли у період Холодної війни, щоб мати можливість використовувати ядерну зброю на великі відстані. Орієнтовна вартість Ту-95 – понад 26 мільйонів доларів.

Ту-95 є одним із найгучніших літаків у світі. Його можуть зафіксувати навіть гідроакустичні системи підводних човнів на бойовій глибині занурення.

Літак здатний завдавати ударів у глибину тилу противника у будь-який час доби та за будь-якої погоди. Тривалість польоту Ту-95 може сягати 40 годин, він має можливість дозаправки в повітрі.

Бомбардувальник Ту-95

Бойовий радіус дії бомбардувальника – 6 500 кілометрів. Дальність польоту – 13 тисяч кілометрів. Розмах крил — 49 метрів.

Основні характеристики Ту-95:

максимальна швидкість руху – 830 кілометрів за годину;

екіпаж – 7 осіб;

вага спорядженого – 190 тонн;

потужність – 15 тисяч кінських сил;

має чотири турбогвинтові двигуни НК-12.

Якими ракетами з Ту-95 РФ обстрілює Україну

Росіяни в ході ударів по Україні запускають з Ту-95 ракети Х-101. Один літак здатний нести на собі майже два десятки ракет.

Ракета Х-101. Фото: Вікіпедія

Ракета Х-101 вагою 2200 – 2400 кілограмів, є однією з найдорожчих російських ракет. Орієнтовна ціна однієї такої ракети – 13 мільйонів доларів.

Ракета Х-101 — характеристики

довжина – 7,4 метра;

вага бойової частини – до 960 кілограмів;

швидкість польоту ракети – до 720 кілометрів за годину;

наведення – має самонаведення в кінцевій ділянці та інерційну систему з оптико-електронною корекцією.

Ці ракети можуть змінювати ціль вже після запуску та оснащені технологією зниження помітності радіолокації. Через це Х-101 є складною ціллю для Сил ППО.

Де базуються російські Ту-95

Літаки базуються на російських кількох російських аеродромах: "Оленья", "Шайковка", "Біла", "Дягилево" та "Енгельс". Зльоти літаків для ударів по Україні РФ найчастіше здійснює з "Дягилево" та "Енгельсу".

Відстань від авіабази в Енгельсі до України — близько 620 км. Аеродром "Дягілево" віддалений від України на близько 500 км і часто є точкою, звідки ворожі літаки злітають для пусків ракет на Україну.

Аеродроми "Дягилево" та "Енгельс" на карті

Скільки летять ракети, що запускає Ту-95

Ці ракети летять значно довше, ніж Кинджали" з МіГ-31К, які досягають України за лічені хвилини. Х-101/Х-555, що ворог запускає з бомбардувальників Ту-95, летять до цілей в Україні від 30 хвилин до півтори години, залежно від точки пуску.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про російську крилату ракету Х-101, яку ворог використовує для масованих атак на Україну. Вона вбила сотні українців.