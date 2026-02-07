Атака табуна "Шахедів" та нові чутки про завершення війни. Хронологія війни — день 1445

7 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 7 лютого. Напередодні наробила галасу заява президента України Володимира Зеленського про незадовільну роботу ППО в низці регіонів України. На фронті ситуація залишається напруженою — за добу відбулося більше 135 бойових зіткнень, більшість з яких традиційно випало на Покровський напрямок.

Як проходить 1445-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В повітряному просторі України багато груп "Шахедів", працює ППО.

У реєстрі "Оберіг" 7 лютого з 00:00 до 01:00 тривають планові технічні роботи, тож у цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна отримати послуги чи оновити Резерв ID.

Делегації США та України обговорили можливість припинення війни у ​​березні 2026 року, — Reuters з посиланням на джерела. Американські переговорники закликають до якнайшвидшого голосування, перш ніж увага Трампа перейде на внутрішні проблеми. Було обговорено вибори та референдум у травні, однак територіальні питання, включаючи Донбас та Запорізьку електростанцію, залишаються невирішеними.

