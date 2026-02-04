Підготовка до переговорів в Абу-Дабі та скасування поїздів на Харьківщині. Хронологія війни — день 1442

4 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 4 лютого. На сьогодні запланований другий раунд переговорів між Україною та Росією в Абу-Дабі. Зустрічі делегацій передував один з наймасштабніших ударів по енергетиці з боку Росії. Тим часом і на фронті ситуація залишається напруженою — за минулу добу сталось 137 боєзіткнень.

Як проходить 1442-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Віткофф та Кушнер представлять США на перемовинах Україна-РФ в Абу-Дабі 4-5 лютого, — Білий дім. Тим часом росЗМІ пишуть, що літак з російською переговорною делегацією вже приземлився в Абу-Дабі.

Перемир’я тривало з неділі до неділі, воно завершилося — і Путін завдав сильного удару. Він дотримав свого слова, — Трамп.

Тимчасово скасовують частину приміських поїздів на Харківщині, – Укрзалізниця.

4-8 лютого не курсуватимуть поїзди №6403 Харків-Ізюм, №6430 Ізюм-Харків, №7001 Харків-Лозова;

5-9 лютого скасовано поїзд №6414 Лозова-Харків.

