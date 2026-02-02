Україна оговтується після трагедії під Павлоградом та готується до переговорів. Хронологія війни — день 1440

2 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 2 лютого. Україна готується до продовження тристоронніх переговорів, яке відбудеться вже 4-5 лютого. Тим часом на фронті не вщухають бої — тільки за минулу добу там зафіксували 150 зіткнень, більшість з яких відбулася на Покровському напрямку.

Як проходить 1440-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Два дрони прицільно атакували автобус з шахтарями у Павлоградському районі Дніпропетровської області, повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, група БпЛА на онлайн-управлінні пролітала повз, коли оператор одного "Шахеда" вирішив атакувати автобус та ударив поруч з ним. Водій через вибухову хвилю втратив керування і влетів в паркан, люди почали тікати, коли другий "Шахед" атакував їх. "Оператори з території росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку", — каже "Флеш".

Офіційно відомо про 12 загиблих та 16 постраждалих в Тернівці.

Тим часом карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої в Україні 02.02.2026

Із ситуацією в Україні 1 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Трагедія на Дніпропетровщині та удар по пологовому в Запоріжжі. Хронологія війни — день 1439

Про новини та події 31 січня "Телеграф" розповідав тут: Пріоритети співпраці України та НАТО і відновлення енергосистеми. Хронологія війни — день 1438

Про те, що відбувалося 30 січня, читайте у трансляції: Помічник Путіна летить на переговори до США, а РФ атакує залізницю. Хронологія війни — день 1437