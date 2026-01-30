Обстріл Запоріжжя та збільшення боїв на фронті. Хронологія війни - день 1437

30 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 30 січня. В Україні почало діяти так зване енергетичне перемирʼя, яке покликано припинити удари по енергетиці. Тим часом на фронті росіяни не збавляють оборотів. Кількість боєзіткнень рекордно зросла до 268 за добу. Для порівняння позаминулої доби було 109.

Як проходить 1437-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни атакували один зі спальних районів Запоріжжя. У багатоповерхівці, вилетіли вікна, пошкоджено балкони, — ОВА.

Про новини та події 29 січня "Телеграф" розповідав тут: Енергетичне перемирʼя та удар росіян по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1436

Про те, що відбувалося 28 січня, читайте у трансляції: Росіяни втратили два літаки і готують масштабний обстріл. Хронологія війни — день 1435

Із ситуацією в Україні 27 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар росіян по поїзду на Харківщині та зустріч Зеленського з Путіним. Хронологія війни — день 1434