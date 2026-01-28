Наліт дронів на Одесу та тиск росіян на фронті. Хронологія війни - день 1435

28 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 28 січня. Російський терор українських міст триває — минулої доби окупанти вдарили по пасажирському поїзду, унаслідок чого є жертви. Не менш жорстокими окупанти залишаються на фронті, намагаючись просунутись у Донецькій та Запорізькій областях.

Як проходить 1435-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Одесі лунають вибухи. Місто знаходиться під атакою "шахедів".

