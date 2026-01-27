Росіяни атакували "шехедами" поїзд на Харківщині: як виглядає після обстрілу (фото)

На борту було майже 300 осіб

Російські війська у вівторок, 27 січня, завдали удару дронами по пасажирському поїзду у Барвінківській громаді Харківської області. Попередньо відомо, що двоє осіб постраждало.

На кадрах з місця події видно загоряння у вагоні потяга. Як повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, під обстрілом опинився поїзд "Барвінкове — Львів — Чоп".

UPD: У поліції та ДСНС показали ще фото поїзда.

Вагон горить після влучання дрона

Вагон горить після влучання дрона

Вагон горить після влучання дрона

Вагон поїзда після удару росіян. Фото - Нацполіція

Влучання було зафіксовано перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому і виникла пожежа. Атакувало поїзд три ворожих дрони.

Вагон поїзда після удару росіян. Фото - Олексій Кулеба

Відомо, що борту перебував 291 пасажир. Людей евакуювали. Двох постраждалих осіб вивела бригада поїзда й надалі передали "швидкій". Обоє госпіталізовані до медичних установ.

Пасажирів, які перебували у поїзді, а також тих, хто чекав на зворотній рейс, евакуйовують за допомогою резервних автобусів.

Кулеба наголосив, що на місці забезпечують допомогу всім пасажирам. На місці працюють екстрені служби: медики, рятувальники.

Зауважимо, що росіяни атакують Харків та область щоденно. Унаслідок атак 26 січня частина регіону та обласний центр залишились без світла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі російські дрони влучили у житловий будинок. Як наслідок, 25 осіб постраждало та троє загинуло.