Россияне атаковали "шехедами" поезд на Харьковщине: как выглядит после обстрела (фото)

На борту было около 300 человек

Российские войска во вторник, 27 января, нанесли удар дронами по пассажирскому поезду в Барвинковской общине Харьковской области. Предварительно известно, что два человека пострадали.

На кадрах с места происшествия видно возгорание в вагоне поезда. Как сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, под обстрелом оказался поезд "Барвинково — Львов — Чоп".

UPD: В полиции показали еще фото поезда.

Вагон поезда после удара россиян. Фото - Нацполиция

Попадание было зафиксировано перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором и возник пожар. Атаковали поезд три "шахеда".

Вагон поезда после удара россиян. Фото - Алексей Кулеба

Известно, что на борту находился 291 пассажир. Людей эвакуировали. Двух пострадавших вывела бригада поезда и в дальнейшем передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения.

Кулеба отметил, что на месте обеспечивают помощь всем пассажирам. На месте работают экстренные службы: медики, спасатели.

Отметим, что россияне атакуют Харьков и область ежедневно. В результате атак 26 января часть региона и областной центр остались без света.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе российские дроны попали в жилой дом. Как следствие, 25 человек пострадали и трое погибли.