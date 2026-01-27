Укр

В Одессе пострадали более 20 человек. Российские дроны разбили дома (фото и видео)

Елена Руденко

Последствия удара по Одессе
Последствия удара по Одессе. Фото Коллаж "Телеграф"

Больше всего пострадал Хаджибейский район

В ночь на вторник, 27 января, Россия беспилотниками атаковала Одессу. Под ударами находились жилые дома, повреждены церковь и детский сад.

Что нужно знать:

  • Атака дронами началась после 2:20
  • Под завалами ищут людей
  • Враг ударил по центру Одессы, по жилым домам и гражданским зданиям

Обновлено 7:02. От ночных обстрелов пострадали 22 человека, среди них 14 — легкой степени тяжести, — Лысак.

Последствия удара РФ по Одессе 27 января
Коммунальщики помогают ликвидировать последствия удара в квартирах
Последствия удара России по Одессе 27 января
Ведется уборка обломков
Последствия удара РФ по Одессе 27.01.2026
Одна из поврежденных квартир

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Есть значительные разрушения.

Последствия удара РФ по Одессе 27.01.2026
Пожар в жилом доме из-за атаки
Россия ударила по жилым домам в Одессе 27 января
По городу возникло много возгораний

Вражескими дронами повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждения получило здание церкви в центре города. Также пострадал детский сад.

Жители дома в Одессе, который атаковала РФ
Спасатели эвакуировали жителей
Последствия удара РФ по Одессе 27.01.2026
Враг ударил по жилым домам

Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе – там разрушена часть жилого дома. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их ищут спасатели, работы не останавливаются ни на минуту.

Россия ударила по жилым домам в Одессе 27 января
Один из пострадавших домов

Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Много жителей эвакуированы, — пишет Лисак

Telegram-канал "Одесса INFO" показал некоторые из поврежденных домов. В одном — огромная дыра, в другом сильно поврежден этаж. Также есть видео с одной из пострадавших квартир, которая превратилась в руины.

Дом в Одессе, который РФ атаковала 27 января
Дыра в стене дома
Дом в Одессе, который Россия атаковала 27 января
Поврежден третий этаж

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 24 января Россия нанесла массированный удар по Харькову беспилотниками. Пострадали 19 человек, среди них — ребенок.

