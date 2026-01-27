В Одессе пострадали более 20 человек. Российские дроны разбили дома (фото и видео)

Больше всего пострадал Хаджибейский район

В ночь на вторник, 27 января, Россия беспилотниками атаковала Одессу. Под ударами находились жилые дома, повреждены церковь и детский сад.

Что нужно знать:

Атака дронами началась после 2:20

Под завалами ищут людей

Враг ударил по центру Одессы, по жилым домам и гражданским зданиям

Обновлено 7:02. От ночных обстрелов пострадали 22 человека, среди них 14 — легкой степени тяжести, — Лысак.

Коммунальщики помогают ликвидировать последствия удара в квартирах

Ведется уборка обломков

Одна из поврежденных квартир

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Есть значительные разрушения.

Пожар в жилом доме из-за атаки

По городу возникло много возгораний

Вражескими дронами повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждения получило здание церкви в центре города. Также пострадал детский сад.

Спасатели эвакуировали жителей

Враг ударил по жилым домам

Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе – там разрушена часть жилого дома. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их ищут спасатели, работы не останавливаются ни на минуту.

Один из пострадавших домов

Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Много жителей эвакуированы, — пишет Лисак

Telegram-канал "Одесса INFO" показал некоторые из поврежденных домов. В одном — огромная дыра, в другом сильно поврежден этаж. Также есть видео с одной из пострадавших квартир, которая превратилась в руины.

Дыра в стене дома

Поврежден третий этаж

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 24 января Россия нанесла массированный удар по Харькову беспилотниками. Пострадали 19 человек, среди них — ребенок.