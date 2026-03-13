Взрывы в Каменском и угроза российских обстрелов. Хронология войны — день 1479

13 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 13 марта. Российские оккупанты продолжают давить на фронте. За минувшие сутки произошло 122 боестолкновения. Тем временем мониторинговые каналы сообщают угрозу ударов "Кинжалами".

Как проходит 1479-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Каменском раздавались взрывы. Предварительно известно об атаке дронов.

Зеленский: "Максимально работаем над развитием защиты нашего неба"

"Укрепление украинской авиации — это больше возможностей сдерживать российскую агрессию и давать больше безопасности Украине и всей Европе. Спасибо Соединенным Штатам и каждой стране, которая помогает защищать жизнь", — заявил президент после встречи с украинскими военными, которые учатся пилотировать F-16 в Румынии.

