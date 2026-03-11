Отмена санкций США против России и давление оккупантов на фронте. Хронология войны — день 1477

11 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре среда, 11 марта. На фронте не прекращается давление россиян. Успехи ВСУ на Днепропетровщине не мешают оккупантам пытаться продвинуться по другим направлениям. В частности, больше всего враг давит на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Как проходит 1477-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Санкции США против нефтяного сектора РФ не отменены. Объявлений о новых санкциях пока тоже нет, заявила представитель Белого дома Левитт.

В то же время, Индии временно разрешили покупать российскую нефть, чтобы закрыть "временный пробел в поставках через иранцев". Решение было принято президентом Трампом, министром финансов Бессент и командой нацбезопасности.

