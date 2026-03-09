Россия атакует дронами, бои на Покровском направлении продолжаются. Хронология войны — день 1475

9 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре понедельник, 9 марта. Украина решила отправить своих людей на помощь на Ближнем Востоке, заявил президент Владимир Зеленский. И это в то время как на фронте в Украине ситуация остается напряженной — ведь только за минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений, большинство из которых зафиксировали на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Как проходит 1475-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во многих областях объявлена тревога — враг атакует дронами.

Тем временем карты DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта DeepState, где сейчас идут бои в Сумской области

Карта боевых действий в Донецкой области 09.03.2026

Карта боев в Запорожской и Днепропетровской областях DeepState 09.03.2026

