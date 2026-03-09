Рус

Росія атакує дронами, бої на Покровському напрямку продовжуються. Хронологія війни - день 1475

Валерія Куценко
1475-й день повномасштабної війни Росії проти України
1475-й день повномасштабної війни Росії проти України. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

9 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 9 березня. Україна вирішила відправити своїх людей на допомогу на Близькому Сході, заявив президент Володимир Зеленський. І це поки на фронті в Україні ситуація залишається напруженою — адже тільки за минулу добу сталося 120 бойових зіткнень, більшість з яких відбулося на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Як проходить 1475-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В багатьох областях оголошено тривогу — ворог атакує дронами.

Тим часом карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта DeepState, де зараз йдуть бої в Сумській області
Карта DeepState, де зараз йдуть бої в Сумській області
Карта бойових дій в Донецькій області 09.03.2026
Карта бойових дій в Донецькій області 09.03.2026
Карта боїв в Запорізькій та Дніпропетровській областях DeepState 09.03.2026
Карта боїв в Запорізькій та Дніпропетровській областях DeepState 09.03.2026

