Росія атакує дронами, бої на Покровському напрямку продовжуються. Хронологія війни - день 1475

9 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 9 березня. Україна вирішила відправити своїх людей на допомогу на Близькому Сході, заявив президент Володимир Зеленський. І це поки на фронті в Україні ситуація залишається напруженою — адже тільки за минулу добу сталося 120 бойових зіткнень, більшість з яких відбулося на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Як проходить 1475-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В багатьох областях оголошено тривогу — ворог атакує дронами.

Тим часом карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта DeepState, де зараз йдуть бої в Сумській області

Карта бойових дій в Донецькій області 09.03.2026

Карта боїв в Запорізькій та Дніпропетровській областях DeepState 09.03.2026

