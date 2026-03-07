Росія атакує "Шахедами" та готує нові операції в Європі. Хронологія війни - день 1473

7 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 7 березня. Минула доба запам'яталася гучним затриманням інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині. Однак і в Україні не було тихо — в низці областей було чутно вибухи, а на фронті зафіксували понад 130 бойових зіткнень, більшість з яких сталася на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Як проходить 1473-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В низці областей України оголошено тривогу — Росія атакує бойовими дронами з різних напрямків.

Генштаб ЗСУ повідомляє: Сили оборони у ніч з 4 на 5 березня уразили склад боєприпасів окупантів на Донеччині, вежу зв'язку на Запоріжжі, а також пункт управління БпЛА у Бєлгородській області РФ.

Кремль доручив групі політтехнологів, пов’язаних із ГРУ, втрутитися і вплинути на вибори в Угорщині, які мають відбутися у квітні 2026 року, щоб зберегти прем’єр-міністра Віктора Орбана при владі, — розслідування Vsquare із посиланням на європейські джерела з питань національної безпеки.

Тим часом карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта DeepState, де зараз йдуть бої в Сумській області

Карта бойових дій в Донецькій області 07.03.2026

Карта боїв в Запорізькій та Дніпропетровській областях DeepState 07.03.2026

