Росія атакує "Шахедами" та готує нові операції в Європі. Хронологія війни - день 1473
7 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла
На календарі субота, 7 березня. Минула доба запам'яталася гучним затриманням інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині. Однак і в Україні не було тихо — в низці областей було чутно вибухи, а на фронті зафіксували понад 130 бойових зіткнень, більшість з яких сталася на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.
Як проходить 1473-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 В низці областей України оголошено тривогу — Росія атакує бойовими дронами з різних напрямків.
Генштаб ЗСУ повідомляє: Сили оборони у ніч з 4 на 5 березня уразили склад боєприпасів окупантів на Донеччині, вежу зв'язку на Запоріжжі, а також пункт управління БпЛА у Бєлгородській області РФ.
Кремль доручив групі політтехнологів, пов’язаних із ГРУ, втрутитися і вплинути на вибори в Угорщині, які мають відбутися у квітні 2026 року, щоб зберегти прем’єр-міністра Віктора Орбана при владі, — розслідування Vsquare із посиланням на європейські джерела з питань національної безпеки.
Тим часом карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:
