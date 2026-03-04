Табуни "шахедів" над Україною та вибухи у Сумах. Хронологія війни - день 1470

4 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 4 березня. Російські окупанти, попри брак значного людського ресурсу, продовжують тиснути на фронті. За минулу добу сталось 123 бойових зіткнення. Не припиняються й атаки на українські міста.

Як проходить 1470-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Сумах було чутно вибухи. Тим часом над Україною фіксуються табуни російських дронів.

