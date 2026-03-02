В Новоросійську "бавовна", а Британія просить допомоги України. Хронологія війни - день 1468

2 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 2 березня. Поки весь світ продовжує уважно спостерігати за ситуацією на Близькому Сході, на фронті в Україні не припиняються бої — найгарячішими напрямками залишаються Гуляйпільський та Покровський. Але є й чудові новини: найважча зима в історії України позаду і з приходом весни скоротилися відключення світла.

Як проходить 1468-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Севастополі частковий блекаут через "аварійне відключення в мережах Кримської енергосистеми".

Краснодарський край РФ під атакою дронів, гучно в Новоросійську.

Прем'єр Британії Стармер заявив, що українців попросили допомогти країнам Перської затоки збивати іранські дрони.

