Тиск ворога на фронті та атака дрона РФ на французький авіаносець. Хронологія війни — день 1466

28 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 28 лютого. Тиск окупантів на фронті певною мірою зменшився, адже за минулу добу було зафіксовано 120 бойових зіткнень. Найсильніше ворог тисне на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Тим часом президент Володимир Зеленський зауважив, що цьогоріч дійсно є шанс на завершення війни.

Як проходить 1466-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російський дрон намагався атакувати французький авіаносець біля берегів Швеції. Інцидент стався напередодні поблизу порту Мальме. Дрон-порушник злетів із борту російського корабля радіорозвідки "Жигульовськ", який у цей час проходив через протоку.

Про новини та події 27 лютого "Телеграф" розповідав тут: Зеленський поговорив з Фіцо, а Трамп хоче скасувати санкції проти РФ. Хронологія війни — день 1465

Про те, що відбувалося 26 лютого, читайте у трансляції: Плани на новий раунд перемовин та головні заяви Буданова з нового інтервʼю. Хронологія війни — день 1464

Із ситуацією в Україні 25 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: FPV-дрони долітають до Харкова, а Зеленський поговорив з Трампом. Хронологія війни — день 1463