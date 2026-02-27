Україна випробувала аналог ATACMS? Як виглядає нова балістична ракета (відео, характеристики)
Вага бойової частини складає 150 кілограмів
Україна проводиться тестування нової балістичної ракети. Йдеться про FP-7. Відео з випробування вже опублікувала компанія "Fire Point".
"Телеграф" розповість, що відомо про цю ракету, її характеристики та коли планується масове виробництво. Зауважимо, що ця компанія вже виготовляє крилаті ракети FP-5 "Фламінго"
Ракета FP-7 — українська балістична ракета малої дальності, розроблена компанією FirePoint. Вона призначена для високоточних ударів та є аналогом систем типу ATACMS. Відомо, що ракета побудована на базі радянської С-400. Вона також потребує відповідні пускові установки, адже належить до класу "земля-земля".
Вітаємо FP7) pic.twitter.com/FxgCHVHMET— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 27, 2026
За словами виробника, питання з пусковими установками вирішено, вони є. Запуск серійного виробництва планувався на кінець 2025 року.
Характеристики FP-7:
- дальність — до 200 кілометрів;
- бойова частина — 150 кілограмів;
- максимальна швидкість — 1500 м/с;
- середня швидкість — 800 м/с.
- кругове відхилення — 14 м;
- максимальна тривалість польоту — 250 секунд;
- похибка відхилення від цілі — 14 метрів.
Додамо, що також компанія планує масове виробництво ракети FP-9, яка вже має заявлену дальність до 855 км. Її розробку мають почати у 2026 році.
Куди долетить FP-7
Враховуючи те, що дальність польоту ракети 200 км, вона може дістати до Бєлгорода, Брянська та решти міст на кордоні з Україною. Вразити дальні цілі, як Москву, цією балістикою навряд чи вийде, однак нанести удари по деяких містах Росії вдасться.
Окрім того, не слід забувати про можливе застосування для атак на військові об'єкти росіян на тимчасово окупованих територіях та в Криму.
