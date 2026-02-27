Україна випробувала аналог ATACMS? Як виглядає нова балістична ракета (відео, характеристики)

Вага бойової частини складає 150 кілограмів

Україна проводиться тестування нової балістичної ракети. Йдеться про FP-7. Відео з випробування вже опублікувала компанія "Fire Point".

"Телеграф" розповість, що відомо про цю ракету, її характеристики та коли планується масове виробництво. Зауважимо, що ця компанія вже виготовляє крилаті ракети FP-5 "Фламінго"

Ракета FP-7 — українська балістична ракета малої дальності, розроблена компанією FirePoint. Вона призначена для високоточних ударів та є аналогом систем типу ATACMS. Відомо, що ракета побудована на базі радянської С-400. Вона також потребує відповідні пускові установки, адже належить до класу "земля-земля".

Ракета FP-7

За словами виробника, питання з пусковими установками вирішено, вони є. Запуск серійного виробництва планувався на кінець 2025 року.

Характеристики FP-7:

дальність — до 200 кілометрів;

бойова частина — 150 кілограмів;

максимальна швидкість — 1500 м/с;

середня швидкість — 800 м/с.

кругове відхилення — 14 м;

максимальна тривалість польоту — 250 секунд;

похибка відхилення від цілі — 14 метрів.

Додамо, що також компанія планує масове виробництво ракети FP-9, яка вже має заявлену дальність до 855 км. Її розробку мають почати у 2026 році.

Куди долетить FP-7

Враховуючи те, що дальність польоту ракети 200 км, вона може дістати до Бєлгорода, Брянська та решти міст на кордоні з Україною. Вразити дальні цілі, як Москву, цією балістикою навряд чи вийде, однак нанести удари по деяких містах Росії вдасться.

Куди може долетіти ракета FP-7

Окрім того, не слід забувати про можливе застосування для атак на військові об'єкти росіян на тимчасово окупованих територіях та в Криму.

