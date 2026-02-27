Украина испытала аналог ATACMS? Как выглядит новая баллистическая ракета (видео, характеристики)
Вес боевой части составляет 150 кг
Украина проводит тестирование новой баллистической ракеты. Речь идет о FP-7. Видео по испытанию уже опубликовала компания "Fire Point".
"Телеграф" расскажет, что известно об этой ракете, ее характеристиках и когда планируется массовое производство. Заметим, что эта компания уже производит крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".
Ракета FP-7 – украинская баллистическая ракета малой дальности, разработанная компанией FirePoint. Она предназначена для высокоточных ударов и является аналогом систем ATACMS. Известно, что ракета построена на базе российской С-400. Она также нуждается в соответствующих пусковых установках, ведь относится к классу "земля-земля".
Вітаємо FP7) pic.twitter.com/FxgCHVHMET— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 27, 2026
По словам производителя, вопрос с пусковыми установками решен, они есть. Запуск серийного производства планировался к концу 2025 года.
Характеристики FP-7:
- дальность – до 200 километров;
- боевая часть – 150 килограммов;
- максимальная скорость – 1500 м/с;
- средняя скорость – 800 м/с.
- круговое отклонение — 14 м;
- максимальная продолжительность полета – 250 секунд;
- погрешность отклонения от цели – 14 метров.
Добавим, что также компания планирует массовое производство ракеты FP-9, уже имеющей заявленную дальность до 855 км. Ее разработку должны начать в 2026 году.
Куда долетит FP-7
Учитывая, что дальность полета ракеты 200 км, она может достать до Белгорода, Брянска и других городов на границе с Украиной. Атаковать дальние цели, как Москву, этой баллистикой вряд ли получится, однако нанести удары по некоторым городам России удастся.
Кроме того, нельзя забывать о возможном применении для атак на военные объекты россиян на временно оккупированных территориях и в Крыму.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харьков начали долетать FPV-дроны.