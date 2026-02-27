Украина испытала аналог ATACMS? Как выглядит новая баллистическая ракета (видео, характеристики)

Вес боевой части составляет 150 кг

Украина проводит тестирование новой баллистической ракеты. Речь идет о FP-7. Видео по испытанию уже опубликовала компания "Fire Point".

"Телеграф" расскажет, что известно об этой ракете, ее характеристиках и когда планируется массовое производство. Заметим, что эта компания уже производит крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Ракета FP-7 – украинская баллистическая ракета малой дальности, разработанная компанией FirePoint. Она предназначена для высокоточных ударов и является аналогом систем ATACMS. Известно, что ракета построена на базе российской С-400. Она также нуждается в соответствующих пусковых установках, ведь относится к классу "земля-земля".

Ракета FP-7

По словам производителя, вопрос с пусковыми установками решен, они есть. Запуск серийного производства планировался к концу 2025 года.

Характеристики FP-7:

дальность – до 200 километров;

боевая часть – 150 килограммов;

максимальная скорость – 1500 м/с;

средняя скорость – 800 м/с.

круговое отклонение — 14 м;

максимальная продолжительность полета – 250 секунд;

погрешность отклонения от цели – 14 метров.

Ракета FP-7. Фото: Общественное

Добавим, что также компания планирует массовое производство ракеты FP-9, уже имеющей заявленную дальность до 855 км. Ее разработку должны начать в 2026 году.

Куда долетит FP-7

Учитывая, что дальность полета ракеты 200 км, она может достать до Белгорода, Брянска и других городов на границе с Украиной. Атаковать дальние цели, как Москву, этой баллистикой вряд ли получится, однако нанести удары по некоторым городам России удастся.

Куда может долететь ракета FP-7

Кроме того, нельзя забывать о возможном применении для атак на военные объекты россиян на временно оккупированных территориях и в Крыму.

