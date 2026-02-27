Блэкаут в Белгороде и давление США на Россию через продажу активов "Лукойла". Хронология войны — день 1465

27 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 27 февраля. Российские оккупанты не прекращают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 206 боевых столкновений. Тем временем на дипломатическом треке наблюдается оживление касательно нового раунда переговоров.

Как проходит 1465-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Исчезли свет и вода после атаки на Белгород. Сообщается, что в городе произошли более 20 взрывов.

США тормозят продажу международных активов "Лукойла", используя санкционный механизм как инструмент давления на россию в переговорах по миру в Украине, — Reuters. Вашингтон уже в четвертый раз отложил введение санкций против зарубежных активов нефтяного гиганта — дедлайн перенесли с 28 февраля на 1 апреля.

