Блекаут у Бєлгороді та тиск США на Росію через продаж активів "Лукойлу". Хронологія війни - день 1465

27 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 27 лютого. Російські окупанти не припиняють тиск на фронті. За минулу добу сталось 206 бойових зіткнень. Тим часом на дипломатичному треку спостерігається пожвавлення щодо нового раунду перемовин.

Як проходить 1465-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Зникли світло та вода після атаки на Бєлгород. Повідомляється, що у місті пролунало більше 20 вибухів.

США гальмують продаж міжнародних активів "Лукойлу", використовуючи санкційний механізм як інструмент тиску на росію у переговорах щодо миру в Україні, — Reuters. Вашингтон уже вчетверте відклав запровадження санкцій проти закордонних активів нафтового гіганта Лукойл — дедлайн перенесли з 28 лютого на 1 квітня.

