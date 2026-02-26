Табуни "шахедів" над Україною та вибухи у Полтаві. Хронологія війни - день 1464

26 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 26 лютого. Тиск росіян продовжується по всій лінії фронту. Окупанти намагаються просунутись у напрямку Костянтинівки та Запоріжжя. Кількість боєзіткнень, порівняно з позаминулою добою, зросла до 216. Водночас моніторингові чати повідомляють про загрозу масованого удару.

Як проходить 1464-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Полтаві було чутно вибухи. Над Україною фіксуються табуни "шахедів".

