Блекаут в Бєлгороді та загострення на Гуляйпільському напрямку. Хронологія війни - день 1461

23 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 23 лютого. Ситуація на фронті залишається напруженою — з початку доби було зафіксовано більше сотні бойових зіткнень, при цьому найбільша кількість відбулася на Гуляйпільському напрямку, а не на Покровському, як зазвичай.

Як проходить 1461-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Білгород під масованою ракетною атакою — у кількох районах зникла електрика, є перебої з водопостачанням та теплом.

Росія запустила дрони з кількох напрямків, в частині областей оголошено тривогу.

Тим часом карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої в Запорізькій та Дніпропетровській областях 23.02.2026

Карта бойових дій в Донецькій області 23 лютого

Карта боїв в Сумській області DeepState 23.02.2026

Про новини та події 22 лютого "Телеграф" розповідав тут: Росія змінила тактику та готує нові теракти. Хронологія війни — день 1460

Про те, що відбувалося 21 лютого, читайте у трансляції: Росіяни вдарили по "швидкій" на Сумщині та атакують Харків дронами. Хронологія війни — день 1459

Із ситуацією в Україні 20 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Просування ЗСУ та вибухи в Росії. Хронологія війни — день 1458