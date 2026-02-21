Атака на Запоріжжя та дуже хороші новини з Росії. Хронологія війни - день 1459

21 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 21 лютого. На фронті продовжуються бої, найгарячіше за минулу добу було на Покровському, Гуляйпільському, Костянтинівському напрямках. Однак, як стверджує президент Володимир Зеленський, Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів.

Як проходить 1459-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Запоріжжі вибухи, Росія атакувала транспортну інфраструктуру.

В Росії приліт по військовому заводу у російському Воткінську. Там виробляють Іскандери і міжконтинентальні ракети Тополь-М. 1400 км+ від України. За чутками, вразити завод могли "Фламінго".

Тим часом карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої в Запорізькій та Дніпропетровській областях 21.02.2026

Карта бойових дій в Донецькій області 21 лютого

Карта боїв в Сумській області DeepState 21.02.2026

