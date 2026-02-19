Трампу доповіли підсумки перемовин, а росіяни запустили дрони. Хронологія війни - день 1457

19 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 19 лютого. Російській окупанти продовжують тиснути на фронті та атакувати українські міста. За минулу добу сталось 201 бойове зіткнення. Тим часом на дипломатичному треці обговорюються підсумки перемовин у Женеві та підготовка до наступного раунду, який Україна не хоче відкладати до нових віників.

Як проходить 1457-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Рівненській області фіксуються ворожі дрони.

Віткофф та Кушнер вже поінформували Трампа про результати переговорів з Іраном, зустрічі делегацій щодо України та поінформували про засідання Ради миру, яке відбудеться вже завтра, — Axios.

