Трампу доложили итоги переговоров, а россияне запустили дроны. Хронология войны — день 1457

19 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 19 февраля. Российские оккупанты продолжают давить на фронте и атаковать украинские города. За минувшие сутки произошло 201 боевое столкновение. Тем временем на дипломатическом треке обсуждаются итоги переговоров в Женеве и подготовка к следующему раунду, который Украина не хочет откладывать до новых веников.

Как проходит 1457-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Ровенской области фиксируются вражеские дроны.

Уиткофф и Кушнер уже проинформировали Трампа о результатах переговоров с Ираном, встречах делегаций по Украине и проинформировали о заседании Совета мира, которое состоится уже завтра, — Axios.

