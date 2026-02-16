Хорошие новости из Киева и угроза нового массированного удара РФ. Хронология войны — день 1454

16 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре понедельник, 16 февраля. За прошедшие сутки подняла шум новость о задержании бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечения границы. Также президент Владимир Зеленский и мониторинговые группы предупреждают, что следующие дни следует особенно быть внимательными к тревогам — ведь наступает похолодание и есть признаки подготовки Россией новых массированных ударов.

Как проходит 1454-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Впервые за последнее время Киев почти весь со светом — 95% столицы без отключений в этот вечер.

Между тем карты боевых действий в Украине по состоянию на начало суток от DeepState выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои в Запорожской и возле Днепропетровской области 16.02.2026

Карта боев на линии Славянск-Краматорск от DeepState 16 февраля

Карта боевых действий в Сумской области 16.02.2026

