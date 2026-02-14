Атака на Киев и подготовка новых пакетов помощи для Украины. Хронология войны — день 1452

14 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 14 февраля. Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города. Так минувшие сутки закончились обстрелом Киева. Тем временем в Мюнхене продолжается конференция безопасности, а Украина готовится к новому раунду переговоров с Россией.

Как проходит 1452-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Президент Зеленский сообщил, что ЕС и страны-партнеры готовят "масштабные пакеты" помощи для Украины до 24 февраля. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

