Последствия атаки в Запорожье и продвижение россиян на фронте. Хронология войны — день 1449

11 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре среда, 11 февраля. Российские оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам, а также давить на фронте. За минувшие сутки произошло 108 боестолкновений. Врагу удается продвигаться на некоторых участках, отмечают osint-аналитики.

Как проходит 1449-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В результате атаки на Запорожье без электроснабжения сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города.

Россияне продвинулись на Краматорском направлении. Оккупанты захватили Бондарное и продвинулись в Никифоровке — Deep State.

Краматорское направление на карте Deep State

