Прогнозы насчет нападения России на НАТО и взрыв в Днепре. Хронология войны — день 1448

10 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 10 февраля. Россияне продолжают давить на фронте, пытаясь продвинуться по большинству направлений. Самая сложная ситуация в Покровске, где оккупантам удается захватывать все больше территорий. Тем временем украинцев в ближайшие дни ожидают еще большие отключения из-за морозов.

Как проходит 1448-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Днепре слышны взрывы.

Россия сможет напасть на НАТО через 6 месяцев после прекращения огня в Украине, — Мюнхенский доклад. В случае прекращения огня в Украине, кремль сможет восстановить силы для "региональной войны" в районе Балтийского моря в течение 2 лет, а для нападения на одного из соседей — всего за 6 месяцев.

Отчет фиксирует "расширение поля боя" за пределы Украины из-за гибридных атак, диверсий и кибератак на НАТО и ЕС.

